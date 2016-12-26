Мосгорсуд оставил под арестом исполнительного директора Роскосмоса

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве на 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Евдокимова, который просил перевести его под домашний арест или освободить под залог в размере 30 миллионов рублей.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозит до 10 лет заключения. По данным следствия, он совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК МиГ, при этом виновным себя Евдокимов не считает.
Ранее в рамках данного уголовного дела были арестованы бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров и заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков. Они обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду.
Адвокаты настаивают, что вменяемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а по данной категории преступлений заключать под стражу до приговора суда запрещает пленум ВС.
Также за Евдокимова вступилось руководство Роскосмоса. Гендиректор госкорпорации направил в суд обращение, где настаивает, что человек с таким уникальным опытом и квалификацией гораздо полезнее для страны на свободе.
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