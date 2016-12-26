Мосгорсуд оставил под арестом исполнительного директора Роскосмоса

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве на 200 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Евдокимова, который просил перевести его под домашний арест или освободить под залог в размере 30 миллионов рублей.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозит до 10 лет заключения. По данным следствия, он совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК МиГ, при этом виновным себя Евдокимов не считает.

Ранее в рамках данного уголовного дела были арестованы бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров и заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков. Они обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду.

Согласно предъявленному обвинению, ЗАО "НТЦ", одним из фактических владельцев которого был Евдокимов, в 2007 году заключило с МиГ договор на поставку продукции металлопроката. В результате МиГ задолжал поставщикам почти 58 миллионов рублей и не мог выплатить эту сумму из-за нехватки денежных средств. Тогда компании заключили контракт, по которому МиГ поставлял НТЦ вертолетную оснастку, а оплата происходила путем списания задолженности. Следствие считает, что таким образом Евдокимов приобрел вертолетную оснастку по заниженной цене.

Адвокаты настаивают, что вменяемое преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, а по данной категории преступлений заключать под стражу до приговора суда запрещает пленум ВС.

Также за Евдокимова вступилось руководство Роскосмоса. Гендиректор госкорпорации направил в суд обращение, где настаивает, что человек с таким уникальным опытом и квалификацией гораздо полезнее для страны на свободе.

Евдокимов пожаловался на состояние здоровья. Он перенес операцию на плечевом суставе и должен полгода носить бандаж, однако его запретили пронести в СИЗО. По словам подсудимого, он страдает от боли, принимает большое количество болеутоляющих препаратов и написал заявление с просьбой предоставить медицинскую помощь, однако пока врач его даже не осмотрел.

Читайте о делах в отношении высокопоставленных чиновников в России в 2012-2016 годах >>