Под Иркутском пресекли нелегальное производство алкоголя на трех цехах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность трех подпольных цехов по производству алкоголя под Иркутском, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.
По ее словам, выявлены более 50 административных правонарушений, связанных с торговлей спиртным. На въездах в область задержаны 13 транспортных средств, перевозивших свыше 31 тысячи литров спиртосодержащей жидкости без разрешительных документов. Согласно информации МВД, ежедневно в операции принимают участие более 2 тысяч полицейских региона. Только в областном центре задействовано около 600 сотрудников, созданы 32 следственно-оперативные группы и 113 оперативных групп.
Она отметила, что с начала года в регионе из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 1 миллиона 300 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей продукции.
Причиной массовых отравлений людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник", которое содержит метиловый спирт. По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, 10 отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде.