Под Иркутском пресекли нелегальное производство алкоголя на трех цехах

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность трех подпольных цехов по производству алкоголя под Иркутском, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

"В Иркутской области сотрудники полиции продолжают рейдовые мероприятия, направленные на выявление нелегального производства, хранения и сбыта спиртосодержащей и алкогольной продукции. В настоящее время пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству спиртосодержащей продукции", — сказала Ирина Волк.

По ее словам, выявлены более 50 административных правонарушений, связанных с торговлей спиртным. На въездах в область задержаны 13 транспортных средств, перевозивших свыше 31 тысячи литров спиртосодержащей жидкости без разрешительных документов. Согласно информации МВД, ежедневно в операции принимают участие более 2 тысяч полицейских региона. Только в областном центре задействовано около 600 сотрудников, созданы 32 следственно-оперативные группы и 113 оперативных групп.

"Проверено порядка 5 тысяч торговых предприятий. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 65 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе более 7 тысяч литров "Боярышника", — добавила представитель МВД.

Она отметила, что с начала года в регионе из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 1 миллиона 300 тысяч литров алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Причиной массовых отравлений людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник", которое содержит метиловый спирт. По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, 10 отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде.