Крупные обломки найдены на месте крушения Ту-154 в Черном море

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Поисковая операция в районе Сочи в день национального траура по погибшим в катастрофе Ту-154 продолжается усиленной группировкой сил и средств. По данным МО РФ, уже обследовано 100% надводной поверхности в районе поиска. Водолазы обнаружили обломки самолета и подняли часть фрагментов на поверхность.
Спасатели МЧС РФ подняли из воды предположительно фрагменты упавшего Ту-154
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
Признаков терактов не получено
Спасатели Росморречфлота в понедельник вели поисково-спасательную операцию в районе крушения самолета в радиусе около 10 километров.
О готовности помочь в расследовании катастрофы заявил Самарский завод "Авиакор", где изготовили Ту-154, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе корпорации "Русские машины". Как отметили в корпорации, следователи изъяли документацию с завода по самолету №85572, который разбился под Сочи. Воздушное судно было произведено на "Авиакоре" в 1983 году. Самолет три раза проходил ремонт на предприятии, последние работы проводились в 2012 году. Сотрудники предприятия, участвовавшие в работах, оказывают следователям максимально возможное содействие.
Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море
Председатель правительственной комиссии министр транспорта РФ Максим Соколов в воскресенье прилетел в Сочи. Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, а ее причинами могли быть техническое состояние или ошибка пилотирования, заявил он в понедельник на брифинге для журналистов.
"Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено", — сообщила также в понедельник Федеральная служба безопасности РФ.
По данным ФСБ, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и технеисправность.
Соколов заявил, что идентификация останков погибших людей будет проводиться исключительно в Москве. Судмедэкспертам военного ведомства поручено проведение генетической экспертизы тел погибших в авиакатастрофе.
Министерство обороны РФ в понедельник сообщило о создании специальной группы, работа которой ускорит процесс страховых выплат родственниками погибших. Родным военнослужащих и гражданских служащих оборонного ведомства будет выплачена компенсация в 5,8 миллиона рублей.
Останки тел доставляют в Москву
Первый самолет с останками тел утром в понедельник уже прибыл в Москву. В столичном Бюро судебной медицинской экспертизы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России приступили к забору генетических проб у родственников для последующего исследования останков и опознания погибших.
Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) готово подключиться к проведению судмедэкспертизы тел погибших в авиакатастрофе в районе Сочи, а также к оказанию психологической помощи родственникам жертв, однако пока агентство не получало распоряжений минздрава, завил РИА новости руководитель ФМБА Владимир Уйба.
Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, сообщил в понедельник на совещании правительственной комиссии Соколов. "Вчера связался с президентом республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета идет в сторону государственной границы, и, предположительно, что часть фрагментов, останков может пересечь границу, поэтому наши абхазские коллеги готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции", — сказал министр.
Усиление поисковой операции
В понедельник российское военное ведомство сообщило, что поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту, специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154. Это позволило более точно определить район падения самолета.
В зону проведения поисковой операции продолжают прибывать корабли, водолазы и авиационная техника. К поисково-спасательной операции присоединились корабли и суда Черноморского флота (ЧФ), в том числе противодиверсионный катер "Суворовец" с гидролокатором бокового обзора, фрегат "Адмирал Григорович" с поисково-спасательным вертолетом Ка-27 и семью водолазами, малый противолодочный корабль "Касимов", гидрографическое судно с новейшим гидролокационным оборудованием для обнаружения фрагментов самолета, базовый тральщик "Минеральные воды", водолазные и патрульные катера с прожекторными установками большой мощности.
В район проведения спасательной операции также подходит спасательное судно "Эпрон" ЧФ с 16 водолазами и телеуправляемым аппаратом "Тайгер". В ближайшее время в район проведения работ самолетами Ил-76 будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества.
Представитель Минобороны РФ Конашенков о ходе поисковой операции Ту-154 в Сочи
По информации Минобороны России, поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154 в Сочи проводятся в три смены.
Найдено место падения воздушного корабля на расстоянии 1,5 километра в акватории Черного моря на траверзе Хосты. Одно из судов Росморречфлота обнаружило несколько фрагментов тел, другое судно обнаружило обломки кресел и подголовников, сообщили РИА Новости в понедельник в морской спасательной службе Росморречфлота.
К месту обнаружения незамедлительно были направлены катера МЧС России "Алеот" и береговой охраны пограничной службы ФСБ России "Жемчуг", вертолет МЧС России, водолазный катер морской аварийно-спасательной службы Росморречфлота "Водолаз-32" с водолазами на борту, иные силы и средства поисково-спасательных служб.
ЮРПСО МЧС России сообщило, что водолазы обнаружили на глубине 27 метров несколько крупных обломков Ту-154, потерпевшего крушение. В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии на дне обнаружены обломки Ту-154, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Водолазы подняли два элемента механизма управления самолета, по серийным номерам установлена их принадлежность Ту-154 Минобороны России, добавили в департаменте. Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров, что позволяет эффективно использовать все имеющиеся средства поисково-спасательного обеспечения.
Поисково-спасательные работы и оперативно-следственные действия продолжаются.
По данным ФСБ России в поисковой операции задействованы 43 морских судна с необходимым оборудованием, 182 водолаза и 3,5 тысячи человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты.
ФСБ России также сообщила, что установлены очевидцы падения Ту-154 в районе Сочи, имеется также запись видеорегистратора, с ними работают члены следственной группы.
Также установлено, что взлетная скорость борта RA-85572 составляла 345 километров в час, что является штатной взлетной скоростью для судов данного типа; он не перевозил грузов военного и двойного назначения, пиротехнических средств.
Погода в Сочи в зоне поисков частично облачная, волнение моря — 2 балла, сообщила РИА Новости заместитель начальника сочинского гидрометцентра Валентина Федорова.
Увековечение памяти
Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года. На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.
На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.
На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.
На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.
На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
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Ансамбль Александрова будет жить и оставаться символом армии и России, сообщил журналистам статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"Шестьдесят восемь артистов и сотрудников ансамбля погибли, сегодня уже можно так говорить. Всего коллектив ансамбля включает 285 человек. И конечно потери очень большие. Мы будем очень серьезно работать для восполнения этих потерь. Ансамбль будет жить… Ансамбль и дальше будет оставаться символом армии и нашей страны", — сказал Панков.
Как сообщил в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, министр обороны РФ решил присвоить Московскому военно-музыкальному училищу имя художественного руководителя Ансамбля имени Александрова Валерия Халилова.
Милосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы
Врача-реаниматолога, специалиста паллиативной медицины Елизавету Глинку любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе. Она основала фонд "Справедливая помощь", который помогал бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию.
В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается.
За свою благотворительную и правозащитную деятельность Доктор Лиза получила множество наград, но, как вспоминает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, награды для нее мало что значили. "Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра", - сказала Карелова.
На фото: Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства. Павелецкий вокзал, Москва.
Доктор Лиза буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам, вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, вспоминает глава СПЧ Михаил Федотов.
Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.
На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.
Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в Сирию. Это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии: лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе, организованном проектом "Сноб" для фонда "Справедливая помощь", в Москве.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает родителям с детьми, нуждающимися в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, погрузиться на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону для отправки в специализированные медицинские учреждения Москвы.
Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в медицинских учреждениях Москвы.
Цветы у офиса международной общественной организации "Справедливая помощь" в память о Елизавете Глинке.
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Министр культуры РФ Владимир Мединский в понедельник почтил память погибших при крушении самолета Ту-154 артистов Ансамбля имени Александрова, возложив в понедельник венок к концертному залу "Александровский" в память о руководителе коллектива Валерии Халилове и его участниках, сообщает пресс-служба Минкультуры.
В ОП предложили назвать именем Глинки госпремию за правозащиту и благотворительность. Вопрос увековечения памяти благотворителя, члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, обсуждается сейчас и внутри СПЧ, правозащитники уверены, что лучшим памятником будет продолжение ее дела и работы фонда "Справедливая помощь" в Москве, Донецке и Сирии, сообщил РИА Новости глава Совета Михаил Федотов.
Шойгу также принял решение о присвоении одному из медицинских учреждений Минобороны России имени погибшей при крушении Ту-154 Елизаветы Глинки.
Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" был отправлен другим бортом, он находится уже в аэропорту Хмеймим.
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