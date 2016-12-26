Исполнительный директор Роскосмоса жалуется на отсутствие медпомощи в СИЗО

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Исполнительный директор Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимир Евдокимов пожаловался на сильные боли после операции и заявил, что медпомощь ему в СИЗО ему не предоставляют.

Об этом он сказал на заседании Мосгорсуда, который рассматривает жалобу на его арест. Обвиняемый отметил, что недавно перенес операцию на плечевом суставе и должен полгода носить бандаж, однако его запретили пронести в СИЗО.

"В изоляторе я страдаю от боли, пью огромное количество болеутоляющих и не сплю ночами. Я написал заявление с просьбой предоставить мне медицинскую помощь, но пока врач меня даже не осмотрел", — сказал он.

По статье о мошенничестве в особо крупном размере топ-менеджеру грозит до 10 лет заключения. По данным следствия, он совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК МиГ, при этом виновным себя Евдокимов не считает.

Ранее в рамках данного уголовного дела были арестованы бывший гендиректор "дочки" РСК МиГ — компании "МиГ-Рост" — Алексей Озеров и заместитель гендиректора ПАО "Туполев" Егор Носков. Соучастники обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду.