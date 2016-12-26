Водолазы будут искать обломки Ту-154 на глубине до 300 метров

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Водолазы Черноморского флота (ЧФ), задействованные в операции по обнаружению разбившегося самолета Ту-154, используют телеуправляемые глубоководные аппараты и жесткие скафандр, сообщил РИА Новости в понедельник источник в силовых структурах Крыма.

Принадлежавший Минобороны и направлявшийся в Сирии самолет упал в море после взлета из аэропорта Сочи утром в воскресенье. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе, хор и музыканты ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

"Прибывшие в район авиакатастрофы водолазы смогут работать на глубинах до 300 метров благодаря глубоководным скафандрам типа Hard Suit. Телеуправляемые глубоководные аппараты Tiger позволят исследовать дно на уровне до 1 тысячи метров", – сказал собеседник агентства.

По информации Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС, крупные обломки самолета обнаружены в миле от берега на глубине 27 метров.

