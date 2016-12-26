На Ставрополье возбудили дело против воспитательницы, ошпарившей ребенка

ПЯТИГОРСК, 26 дек – РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы, которая ошпарила кипятком ребенка в детском саду на Ставрополье, сообщает следственное управление СК по региону.

"По данным следствия, 29 ноября младший воспитатель ясельной группы принесла в помещение, где проходили групповые занятия, электрический чайник, чтобы закипятить воду. При кипячении воды чайник перевернулся, и его содержимое вылилось на находившуюся рядом девочку 2014 года рождения", — говорится в сообщении.

Согласно заключению эксперта, у ребенка ожоговые раны различных частей тела общей площадью 16%, причинившие ее здоровью вред средней тяжести, отмечает СУ СК.

По данным ведомства, в отношении воспитательницы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья для детей в возрасте до шести лет".