Водолазы подняли два элемента механизма управления Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Водолазы подняли два элемента механизма управления самолета, по серийным номерам установлено, что они принадлежали разбившемуся Ту-154 Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

Обломки самолета найдены на дне Черного моря на расстоянии 1700 метров от берега по оси взлета судна. С помощью акустических средств специалисты установили, что радиус разброса фрагментов составляет около 500 метров.

Средняя глубина в этом месте составляет около 30 метров, что позволяет задействовать все имеющиеся поисково-спасательные средства.

Ранее в МЧС России РИА Новости сообщили, что в район обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, водолазы подняли часть фрагментов и выполняют повторный спуск.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Спасатели МЧС РФ подняли из воды предположительно фрагменты упавшего Ту-154

Самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. На месте трагедии работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. По информации Минобороны, обнаружены 11 тел, их доставляют в Москву для генетической экспертизы.