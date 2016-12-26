Водолазы подняли два элемента механизма управления Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Водолазы подняли два элемента механизма управления самолета, по серийным номерам установлено, что они принадлежали разбившемуся Ту-154 Минобороны России, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства.
Обломки самолета найдены на дне Черного моря на расстоянии 1700 метров от берега по оси взлета судна. С помощью акустических средств специалисты установили, что радиус разброса фрагментов составляет около 500 метров.
Средняя глубина в этом месте составляет около 30 метров, что позволяет задействовать все имеющиеся поисково-спасательные средства.
Ранее в МЧС России РИА Новости сообщили, что в район обнаружения обломков стягиваются поисковые группы, водолазы подняли часть фрагментов и выполняют повторный спуск.
Самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. На месте трагедии работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. По информации Минобороны, обнаружены 11 тел, их доставляют в Москву для генетической экспертизы.
Кирилл Шуплецов, Ну, если вас не интересует информация до полного подьема всех тел людей и обломков самолета, а также окончательного заключения комиссии, то зачем шарите по инету? Сидите на диване, пока вам не доложат об окончании всех этих работ.
Кирилл Шуплецов, Ну, если вас не интересует информация до полного подьема всех тел людей и обломков самолета, а также окончательного заключения комиссии, то зачем шарите по инету? Сидите на диване, пока вам не доложат об окончании всех этих работ.
yaicenushko, А я не шутил! Меня бесит когда из гибели людей делают "шоу в несколько сотен эпизодов"! Завязка, кульминация, развязка. Остальное лишнее! Меня не интересует какую очередную деталь достали водолазы, меня интересует, что бы нашли всех кто был на этом самолёте, из за чего произошла трагедия, кто виноват и исходя из результатов при любом раскладе печальные итоги!
yaicenushko, Во первых, это не шутка! Во вторых, любой человек из новости делает объективные выводы! А теперь ответь, какие же ты выводы сделал из данной новости, кроме той что "два неизвестных элемента управления отвалились от самолёта"? Это для тебя важная новость? И при чем тут "увлекательный роман", когда я наоборот терпеть не могу когда из новости делают многосерийный фильм?!
yaicenushko, ты чудик к чему это? Какое отношение фашисты имеют к общению людей? Или у вас с головкой не порядок! Самолет развалился в воздухе ,а Ту 154 летает без двигателей и "крыльев" . Значит произошло не что ,что привело к гибели экипажа и машины! Поэтому скорее всего речь идет о хвостовых стабилизаторах! Если помните в Египте А 310 погиб из отрыва хвостового оперения
Алексей Владимирович, И не только с послом, а летчики сбитого бомбардировщика, которые выпрыгнули из горящего самолета. Тот, что погиб получил Героя, а тот, что в живых остался не получил героя. Существует четкое определение Герой России - высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Остается только разобраться, что в понимании нашего государства есть подвиг. В моем понимании, это осознанное жертвование жизнью во благо другой жизни человека, государства или народа, но не безысходная смерть.
Кирилл Шуплецов, а что вам вообще даёт чтение новостей ? Вы не поверите, но если вы надеялись что к чтению вам приложат материальные блага, то ошиблись. Не хотите, не читайте. Можете вообще новости не читать, ибо это в принципе ничего не даёт, кроме знания новостей.
gorez-15, Так получилось, что мне не докладывают о результатах, а телевизор я не смотрю, но новости мне как и любому из вас интересны, вот возьмём пример, "Toyota отзовет в России около 19 тысяч автомобилей Lexus", это новость, она интересна чем? Причиной отзыва например, а вы представьте что вам начинают рассказывать "Сегодня отозван первый автомобиль...." и так 19 000, интересно? Или вы ждете когда все автомобили наконец доберутся, результаты проверки, и выплаты компенсаций! Это не самое лучшее сравнение с трагедией, но исходя из ваших комментариев, вы человек не глупый и меня поняли!
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