Минобороны определило радиус разброса обломков Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии на дне обнаружены обломки Ту-154, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров", — говорится в сообщении.