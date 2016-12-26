На трех вокзалах в Москве не нашли взрывных устройств

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили взрывных устройств на трех вокзалах в центре Москвы, откуда после анонимных сообщений с угрозой взрыва были эвакуированы почти 3 тысячи человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

В понедельник днем источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что около 3 тысяч пассажиров и сотрудников Казанского, Ярославского и Ленинградского вокзалов в центре Москвы были эвакуированы в понедельник днем после анонимных сообщений о взрывных устройствах.

"В 14.40 проверка всех вокзалов завершена, угроза взрывов не подтвердилась", — сказал собеседник агентства, добавив, что вокзалы функционируют в штатном режиме.

В РЖД отметили, что ситуация не повлияла на движение поездов.