В районе падения Ту-154 завершили обследование 100% надводной поверхности

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска рухнувшего в Черном море самолета Ту-154, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Сообщается, что глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества доставлены из аэропорта Адлер в район поисково-спасательной операции. В поисках на месте крушения самолета сейчас задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, три беспилотника и более 3500 человек.
Кроме того, в Москве, в здании ансамбля Александрова, работает спецгруппа для ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат. В состав данной группы входят опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариус. Родственникам членов экипажа и всех пассажиров, погибших в авиакатастрофе, будет выплачена компенсация в размере 5,8 миллиона рублей.