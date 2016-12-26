В районе падения Ту-154 завершили обследование 100% надводной поверхности

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска рухнувшего в Черном море самолета Ту-154, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Поиск фрагментов самолета организован и в других секторах по трассе полета самолета. Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно", — говорится в сообщении.

Сообщается, что глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества доставлены из аэропорта Адлер в район поисково-спасательной операции. В поисках на месте крушения самолета сейчас задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, три беспилотника и более 3500 человек.

Кроме того, в Москве, в здании ансамбля Александрова, работает спецгруппа для ускорения оформления родственниками погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат. В состав данной группы входят опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариус. Родственникам членов экипажа и всех пассажиров, погибших в авиакатастрофе, будет выплачена компенсация в размере 5,8 миллиона рублей.