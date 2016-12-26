В Черном море нашли четыре фрагмента Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Четыре фрагмента, предположительно, принадлежащие самолету Ту-154 Минобороны России, обнаружены в ходе поисковой операции в Черном море.

"Водолазы нашли четыре фрагмента, один из них длиной около четырех метров", — сказал собеседник агентства, добавив, что сейчас решается вопрос их подъема при помощи плавучего крана.

Представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС сообщил РИА Новости, что на место направлен подводный аппарат "Фалькон". После того, как он исследует местность, будет принято решение о подъеме фрагментов. Представитель ведомства уточнил, что речь идет о крупных обломках, а не фюзеляже, как сообщалось ранее.

В свою очередь, в МЧС России агентству сообщили, что часть фрагментов уже поднята на поверхность и водолазы выполняют повторный спуск. На дне много мелких деталей и практически нет крупных, они находятся в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров, говорится в сообщении.

Самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, разбился в воскресенье недалеко от Сочи. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира. На месте трагедии работают 45 судов, пять вертолетов и беспилотники. По информации Минобороны, обнаружены 11 тел, их доставляют в Москву для генетической экспертизы.