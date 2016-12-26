Мосгорсуд отказался освободить мэра Владивостока

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мосгорсуд до 28 февраля 2017 года оставил под арестом мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого по делу о коммерческом подкупе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который настаивал на изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ заявила, что оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.

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