Националисту Демушкину предъявлено окончательное обвинение

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Расследование дела националиста Дмитрия Демушкина, обвиняемого в экстремизме, завершено, ему предъявлено окончательное обвинение, сообщил в понедельник РИА Новости его адвокат Михаил Тихонов.

"Моему подзащитному предъявлено окончательное обвинение по двум эпизодам экстремизма и объявлено об окончании расследования", — сказал адвокат.

По его словам, в ближайшие дни они приступят к ознакомлению с материалами дела.

Ранее Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Демушкина под домашний арест из-за нарушения подписки о невыезде из Москвы, которая была у него взята по делу об экстремизме, а 19 декабря суд продлил продлил срок домашнего ареста до 21 февраля 2017 года.

Демушкин обвиняется в экстремизме за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии с "Русского марша". Дело рассматривал Нагатинский суд Москвы, но в конце судебного следствия судья решила вернуть материалы в прокуратуру.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.