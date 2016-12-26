В центре Москвы в офисном здании ловят ядовитую змею

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Столичные спасатели ловят в офисном здании в центре Москвы ядовитую змею семейства аспид, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Офисное здание, в котором ловят змею, находится по адресу: улица Садовническая, дом 58, строение 1.

"Змею увидели на цокольном этаже в уборной. Предположительно, змея семейства аспид. Ее длина 40-60 сантиметров", — сказал собеседник агентства, отметив, что змеи семейства аспид являются ядовитыми.

Также он добавил, что по приезду спасателей змея заползла за коммуникации, сейчас ее ловят.