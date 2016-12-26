Выплаты родственникам погибших в крушении Ту-154 начнутся в ближайшее время

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Выплаты родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 начнутся в ближайшее время, после того как будут собраны все документы, проблем не будет, заверил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Топилин в воскресенье в связи с крушением самолета Ту-154 под Сочи поручил организовать работу по выплатам семьям погибших.

"Страховые выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе начнутся в ближайшее время, с ними не будет проблем", — сказал он журналистам в понедельник.

"В ближайшее время, когда все документы будут подготовлены. Здесь не будет никаких проблем", — добавил Топилин.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.