Выплаты родственникам погибших в крушении Ту-154 начнутся в ближайшее время
12:0926.12.2016
(обновлено: 12:10 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Выплаты родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 начнутся в ближайшее время, после того как будут собраны все документы, проблем не будет, заверил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
Топилин в воскресенье в связи с крушением самолета Ту-154 под Сочи поручил организовать работу по выплатам семьям погибших.
"Страховые выплаты родственникам погибших в авиакатастрофе начнутся в ближайшее время, с ними не будет проблем", — сказал он журналистам в понедельник.
"В ближайшее время, когда все документы будут подготовлены. Здесь не будет никаких проблем", — добавил Топилин.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.