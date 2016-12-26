Главарь ОПГ, собиравшей "дань" с бизнесменов в Архангельске, пойдет под суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение экстрадированному из ОЭА в Россию Олегу Шаманину, который подозревается в создании банды, вымогавшей деньги у предпринимателей в Северодвинске и Архангельске, сообщает СУСК РФ по Архангельской области.
Лидеру ОПГ предъявлено обвинение по статьям "создание и руководство преступным сообществом", "создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "вымогательство", "умышленное уничтожение чужого имущества" и "разбой".
Как сообщалось ранее, в декабре в суд направлено уголовное дело в отношении 22 членов преступного сообщества, возглавляемого Шаманиным.
Шаманин и 13 членов группировки были задержаны в Северодвинске в 2014 году. Главарь ОПГ скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений против жизни и здоровья граждан, против общественной безопасности и порядка управления, а также в организации преступного сообщества.