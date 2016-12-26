Главарь ОПГ, собиравшей "дань" с бизнесменов в Архангельске, пойдет под суд

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение экстрадированному из ОЭА в Россию Олегу Шаманину, который подозревается в создании банды, вымогавшей деньги у предпринимателей в Северодвинске и Архангельске, сообщает СУСК РФ по Архангельской области.

По версии следствия, в 2012 году Шаманин создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет держало в страхе предпринимателей Северодвинска и Архангельска, обложив их "данью". "Тем, кто отказывался платить, поступали явные и завуалированные угрозы, а в дальнейшем люди лишались имущества и бизнеса", — отмечает СУСК, уточняя, что выявление деятельности банды "осложнялось тесным контактом вымогателей с отдельными сотрудниками органов внутренних дел Северодвинска… а также криминальным авторитетом Шаманина".

Лидеру ОПГ предъявлено обвинение по статьям "создание и руководство преступным сообществом", "создание и руководство устойчивой вооруженной группой (бандой)", "вымогательство", "умышленное уничтожение чужого имущества" и "разбой".

"В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал, от дачи показаний отказался", — констатирует областное следственное управление.

Как сообщалось ранее, в декабре в суд направлено уголовное дело в отношении 22 членов преступного сообщества, возглавляемого Шаманиным.

Шаманин и 13 членов группировки были задержаны в Северодвинске в 2014 году. Главарь ОПГ скрылся от органов следствия и был объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений против жизни и здоровья граждан, против общественной безопасности и порядка управления, а также в организации преступного сообщества.