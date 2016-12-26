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Происшествия

В Иркутской области задержали 23 человека по делу о "Боярышнике"

Тема:
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске (153)
11:5526.12.2016
(обновлено: 12:46 26.12.2016)
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Концентрат для принятия ванн с боярышником. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Смирнов
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двадцать три фигуранта задержаны в Иркутской области по делу о массовом отравлении концентратом для ванн "Боярышник", сообщила журналистам представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Реанимация Иркутской городской клинической больницы. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Шипицин
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В Иркутске за выходные от "Боярышника" скончался еще один человек

Один из задержанных – замглавы регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, заподозренный в халатности. Следствие выяснило, что с мая в ведомство поступали сообщения о незаконной продаже в регионе "Боярышника", но чиновник не предпринял никаких действий, чтобы разобраться в ситуации и пресечь распространение суррогатного вещества.

По последним официальным данным, жидкостью в Иркутске отравились 123 человека, 76 их них погибли.

В ходе сплошных проверок в области полицейские изъяли более 22 тысяч литров поддельного алкоголя.

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова запретила на месяц торговлю всеми непищевыми жидкостями с содержанием спирта более 25%, за исключением парфюмерии и стеклоомывателей.

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Происшествия
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • dbnmrfdbx
    Да какую "халатность" (это условка или выговор) для замглавы???!!! Я точно знаю, что если в городе все дома увешаны телефонами проституток (Хабаровск весь увешан), то значит менты в курсе (не могут быть не в курсе) и имеют с этого ежемесячную дань от сутенеров. Если в городе торгуют ядом (а ведь были многочисленные обращения возмущенных граждан), то и контролирующие органы 100% знали о ситуации. Знали, но не реагировали (да потому что начальник с этого монету имеет)!!! "Халатность" нужно заменить на реальный срок, ведь наверняка всё всплывет наружу если глубже копнуть. Большое количество проституток, плохие дороги (очень плохие) и без контрольная торговля алкоголем (ночью и с мелких точек), однозначно говорят что "верхушка" города прогнила от коррупции!!!!! Вот три фактора которые лежат на поверхности, по которым можно с первого взгляда определить насколько оборзели местные чинуши. Есть города где торговля алкоголем взята под контроль (в Татарстане или на Чукотке или Кавказе), есть города где дороги как в Германии и их не чинят каждый год по новому (Тюмень), есть города где все заборы не обклеены телефонами проституток. Но к сожалению почти нет городов (очень мало) где все три фактора отсутствуют все разом полностью (хоть одно из ведомств, да имеет высокопоставленного "оборотня").
    13:00
    26.12.2016
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  • Валерий Одесса в ответ пользователю dbnmrfdbx(показатьскрыть)
    dbnmrfdbx, 100 % подпишусь под каждым Вашим словом . Начинать надо с мэра и губернатора , а то и с Медведева и министров внутренних дел . Они косвенно тоже причастны к этому . Это их подчинённые .
    15:08
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • dbnmrfdbx
    Да какую "халатность" (это условка или выговор) для замглавы???!!! Я точно знаю, что если в городе все дома увешаны телефонами проституток (Хабаровск весь увешан), то значит менты в курсе (не могут быть не в курсе) и имеют с этого ежемесячную дань от сутенеров. Если в городе торгуют ядом (а ведь были многочисленные обращения возмущенных граждан), то и контролирующие органы 100% знали о ситуации. Знали, но не реагировали (да потому что начальник с этого монету имеет)!!! "Халатность" нужно заменить на реальный срок, ведь наверняка всё всплывет наружу если глубже копнуть. Большое количество проституток, плохие дороги (очень плохие) и без контрольная торговля алкоголем (ночью и с мелких точек), однозначно говорят что "верхушка" города прогнила от коррупции!!!!! Вот три фактора которые лежат на поверхности, по которым можно с первого взгляда определить насколько оборзели местные чинуши. Есть города где торговля алкоголем взята под контроль (в Татарстане или на Чукотке или Кавказе), есть города где дороги как в Германии и их не чинят каждый год по новому (Тюмень), есть города где все заборы не обклеены телефонами проституток. Но к сожалению почти нет городов (очень мало) где все три фактора отсутствуют все разом полностью (хоть одно из ведомств, да имеет высокопоставленного "оборотня").
    13:00
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • k-a-a00
    Если бы эту энергию в поиске стрелочников да в мирных целях, горы можно было бы двигать. Вы видели по зомбоящику квартиры потребителей боярышника? Кстати, в этом зомбоящике нет ни одного фильма, где не лился рекой алкоголь и не показывали что это круто и патриотично. До кукурузного гения (Хрущёва) мы были на последнем месте в мире по потреблению алкоголя. Мы, 5летние в 50х годах пробегали полтора километра, чтобы посмотреть на выпившего. С одной стороны нашему нищему населению вдалбливают, что без алкоголя никак, а с другой стороны дают молчаливое согласие прохиндеям занять свободную нишу. Т.н. иностранец принял за чистую монету, что боярышник техническая жидкость и решил для увеличения прибыли заменить основной состав. Отсюда и сыр-бор. Надо бороться с причиной, а не со следствием. То, что у нас все сейчас курят виноваты старые фильмы, в которых курят по делу и без дела, а молодёжь любит подражать плохому. Причём при съёмке фильма кадры с сигаретой оплачивались отдельно и неплохо.
    13:13
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Валерий Одесса в ответ пользователю dbnmrfdbx(показатьскрыть)
    dbnmrfdbx, 100 % подпишусь под каждым Вашим словом . Начинать надо с мэра и губернатора , а то и с Медведева и министров внутренних дел . Они косвенно тоже причастны к этому . Это их подчинённые .
    15:08
    26.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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