В Иркутской области задержали 23 человека по делу о "Боярышнике"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двадцать три фигуранта задержаны в Иркутской области по делу о массовом отравлении концентратом для ванн "Боярышник", сообщила журналистам представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Один из задержанных – замглавы регионального управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов, заподозренный в халатности. Следствие выяснило, что с мая в ведомство поступали сообщения о незаконной продаже в регионе "Боярышника", но чиновник не предпринял никаких действий, чтобы разобраться в ситуации и пресечь распространение суррогатного вещества.

По последним официальным данным, жидкостью в Иркутске отравились 123 человека, 76 их них погибли.

В ходе сплошных проверок в области полицейские изъяли более 22 тысяч литров поддельного алкоголя.

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова запретила на месяц торговлю всеми непищевыми жидкостями с содержанием спирта более 25%, за исключением парфюмерии и стеклоомывателей.