Эксперт объяснил, что мешает найти упавший Ту-154
11:3226.12.2016
(обновлено: 11:49 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сильное течение и резкие перепады глубин определяют море в месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи, рассказал РИА Новости заместитель директора по южному отделению Института океанологии имени Ширшова РАН Сергей Куклев.
"В основном течения там направлены на северо-запад, однако присутствуют завихрения в прибрежной зоне. Скорость течения может быть до 1,5 метров в секунду в зависимости от сложившейся гидрометеорологической обстановки. Также могут формироваться мощные придонные течения по каньонам. Если рядом находится каньон, то может все отнести в каньон и дальше по нему на глубины", — сказал Куклев.
Он пояснил, что в районе Адлера и Хосты очень короткий шельфовый склон, составляющий 1,5-2 километра, к которому подходят подводные каньоны.
"Не знаю, в каком месте все произошло, но свал (подводный обрыв — ред.) может быть очень большой, резкий, до глубины в тысячу метров. Если там каньон находится, то обломки могут попасть в каньон", — сказал Куклев.
По его словам, для точной оценки "разноса" тел погибших и обломков самолета необходимо делать модельные расчеты. "Занимаемся этим, но это небыстрый процесс", — отметил ученый.
Поисковая операция в районе крушения Ту-154
Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем были продолжены утром в понедельник.
Водолазы готовы к обследованию крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.
В поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших.
Поисково-спасательные работы ведутся также на побережье Черного моря.
В Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.
Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега.
Накануне на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 были подняты десять тел.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что спасатели смогут поднять со дна Черного моря бортовые самописцы разбившегося Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек.