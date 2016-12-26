Эксперт объяснил, что мешает найти упавший Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сильное течение и резкие перепады глубин определяют море в месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи, рассказал РИА Новости заместитель директора по южному отделению Института океанологии имени Ширшова РАН Сергей Куклев.

"В основном течения там направлены на северо-запад, однако присутствуют завихрения в прибрежной зоне. Скорость течения может быть до 1,5 метров в секунду в зависимости от сложившейся гидрометеорологической обстановки. Также могут формироваться мощные придонные течения по каньонам. Если рядом находится каньон, то может все отнести в каньон и дальше по нему на глубины", — сказал Куклев.

Он пояснил, что в районе Адлера и Хосты очень короткий шельфовый склон, составляющий 1,5-2 километра, к которому подходят подводные каньоны.

"Не знаю, в каком месте все произошло, но свал (подводный обрыв — ред.) может быть очень большой, резкий, до глубины в тысячу метров. Если там каньон находится, то обломки могут попасть в каньон", — сказал Куклев.

По его словам, для точной оценки "разноса" тел погибших и обломков самолета необходимо делать модельные расчеты. "Занимаемся этим, но это небыстрый процесс", — отметил ученый.