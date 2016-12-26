Лукашенко соболезнует телекомпаниям, журналисты которых погибли в Сочи

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования телекомпаниям, чьи журналисты погибли при крушении самолета Ту-154, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Лукашенко выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным морем, а также родным и близким погибших журналистов", — говорится в сообщении.
Глава государства, в частности, отметил, что "важность профессии тележурналиста в наше время переоценить тяжело, и тем больнее терять лучших её представителей, тех, кто любимому делу служит до последней секунды".
Ранее президент России Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура по погибшим в этой катастрофе.