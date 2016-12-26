Суд продлил домашний арест экс-главе Копейска по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд Челябинска продлил домашний арест бывшему главе города Копейска Челябинской области Вячеславу Истомину, обвиняемому в получении взятки, сообщила РИА Новости в понедельник консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.
"Центральным райсудом Челябинска удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Истомина до 25 января 2017 года", — говорится в сообщении.
Также суд разрешил ему выезд с 30 декабря по 9 января 2017 года в поселок Красный Камень Челябинской области, и посещать престарелую мать один раз в неделю продолжительностью не более двух часов по месту ее жительства, добавила Прохорова.
Обвиняемый и его защитник оставили разрешение вопроса о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста на усмотрение суда, добавила она.