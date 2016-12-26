Суд продлил домашний арест экс-главе Копейска по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд Челябинска продлил домашний арест бывшему главе города Копейска Челябинской области Вячеславу Истомину, обвиняемому в получении взятки, сообщила РИА Новости в понедельник консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.

Как сообщало следственное управление СКР по региону, глава Копейска Вячеслав Истомин был задержан 25 июля. Подозреваемый, являясь главой Копейского городского округа, получил взятки в крупном и особо крупном размерах на общую сумму не менее 2 миллионов рублей за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, уточняет следствие. В отношении Истомина возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в крупном и особо крупном размерах". Срок домашнего ареста у Истомина истекал 25 декабря 2016 года.

"Центральным райсудом Челябинска удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Истомина до 25 января 2017 года", — говорится в сообщении.

Также суд разрешил ему выезд с 30 декабря по 9 января 2017 года в поселок Красный Камень Челябинской области, и посещать престарелую мать один раз в неделю продолжительностью не более двух часов по месту ее жительства, добавила Прохорова.

Обвиняемый и его защитник оставили разрешение вопроса о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста на усмотрение суда, добавила она.