В Ижевске изъяли около 35 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Полиция в Ижевске изъяла около 35 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости, сообщается на сайте МВД по региону.

"Сотрудниками Управления МВД России по городу Ижевску в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был выявлен факт реализации и хранения индивидуальным предпринимателем спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан, в торговой точке, расположенной на оптовой базе в Ленинском районе города Ижевска", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия была изъята такая продукция, как: "Вита септ", "Лосьон косметический с экстрактом Красного перца", "Лосьон косметический Боярышник", "Лосьон косметический Березовые почки", "Лосьон косметический Хлебный Люкс", "Лосьон косметический Медовый".

В настоящее время назначено проведение органолептического исследования, проводится доследственная проверка. В минздрав республики направлен запрос о пострадавших от алкогольного отравления и интоксикации, которые могли употреблять опасную продукцию.

Полицейскими проводятся проверки объектов реализации бытовой химии и алкогольной продукции. На сегодняшний день в двух торговых точках обнаружены сопроводительные документы от имени данного индивидуального предпринимателя, подтверждающие факт сбыта опасных товаров. Проверка продолжается.