В Минске откроют книгу соболезнований в связи с трагедией в Сочи

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Книга соболезнований будет открыта в посольстве России в Белоруссии в связи с крушением самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Книга соболезнований будет доступна 26 и 27 декабря с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье соболезнования в связи с катастрофой выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко и Министр обороны Андрей Равков. В понедельник белорусы продолжают нести к посольству свечи и цветы.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.