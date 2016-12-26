Соколов возвращается в Москву с первыми итогами работы комиссии по Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Министр транспорта РФ Максим Соколов возвращается из Сочи в Москву, где доложит главе правительства Дмитрию Медведеву первые итоги работы комиссии по катастрофе Ту-154, сообщила РИА Новости советник министра Жанна Терехова.

Соколов возглавляет правкомиссию по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе Ту-154.

"(Соколов – ред.) вылетает в Москву. Министр доложит (первые итоги работы комиссии – ред.) главе правительства Медведеву", — сообщила Терехова в понедельник.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.