Поиски обломков Ту-154 ведутся в шести километрах от берега

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега, заявил в понедельник замминистра обороны Павел Попов.

"Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационной станции, определена траектория полета. Мы в достаточной степени располагаем районом: это удаление 6 километров от береговой линии по оси взлета, районом возможного падения самолета, где практически приступили к инструментальной разведке", — сообщил Попов журналистам.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека.