Поиски обломков Ту-154 ведутся в шести километрах от берега
09:4826.12.2016
(обновлено: 10:41 26.12.2016)
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега, заявил в понедельник замминистра обороны Павел Попов.
"Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационной станции, определена траектория полета. Мы в достаточной степени располагаем районом: это удаление 6 километров от береговой линии по оси взлета, районом возможного падения самолета, где практически приступили к инструментальной разведке", — сообщил Попов журналистам.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. На борту находились 92 человека.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
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