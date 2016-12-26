В Екатеринбурге арестовали главу департамента рекламы мингосимущества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Избрана мера пресечения для директора департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина, от отправится под домашний арест, сообщает в понедельник областная судебная инстанция.

Как сообщалось ранее, Разунина задержали вечером 22 декабря прямо на рабочем месте. По данным следствия, чиновник через посредника получил взятку в крупном размере от бизнесмена, занимающегося предпринимательской деятельностью в сфере размещения наружной рекламы на территории Екатеринбурга.

"В субботу, 24 декабря, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору департамента рекламы МУГИСО Игорю Разунину. Чиновник обвиняется по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Под домашним арестом ему предстоит пробыть до 21 февраля 2017 года", — уточняет облсуд.