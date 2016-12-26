В Минобороны надеются в понедельник выяснить местонахождение Ту-154

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минобороны рассчитывает в ближайшее время найти самолет Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, заявил главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.

"Сил и средств достаточно, выделено огромное количество личного состава, технических средств, авиационной техники, задействованы силы Черноморского флота. Плюс ко всему Минтранс, МЧС и огромную помощь оказывают силы и средства Русского географического общества", — рассказал Бондарев.

"Я думаю, сегодня день, когда мы сможем обнаружить местонахождение самолета на дне Черного моря", — добавил генерал.

Главком ВКС также выразил уверенность, что бортовые самописцы разбившегося лайнера будут найдены и подняты на поверхность.

"Мы знаем, где они находятся — в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал", — отметил Бондарев.

Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.