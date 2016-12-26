В Минобороны надеются в понедельник выяснить местонахождение Ту-154
08:5626.12.2016
(обновлено: 10:07 26.12.2016)
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СОЧИ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Минобороны рассчитывает в ближайшее время найти самолет Ту-154, потерпевший крушение в Черном море, заявил главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.
По его словам, поисково-спасательная операция продолжается.
"Сил и средств достаточно, выделено огромное количество личного состава, технических средств, авиационной техники, задействованы силы Черноморского флота. Плюс ко всему Минтранс, МЧС и огромную помощь оказывают силы и средства Русского географического общества", — рассказал Бондарев.
"Я думаю, сегодня день, когда мы сможем обнаружить местонахождение самолета на дне Черного моря", — добавил генерал.
Главком ВКС также выразил уверенность, что бортовые самописцы разбившегося лайнера будут найдены и подняты на поверхность.
"Мы знаем, где они находятся — в киле, я уверен, что именно киль меньше всего пострадал", — отметил Бондарев.
Самолет Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
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