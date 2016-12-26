В районе крушения Ту-154 под Сочи увеличена зона поисковой операции
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Зона поисковой операции в районе крушения самолёта Ту-154 Минобороны под Сочи увеличена, сообщили в Южном региональном центре МЧС.
"Поисковая операция продолжается, зона ее проведения расширена", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время группировка, задействованная в поисковых работах, увеличена. Ее общая численность превышает 3,5 тысячи человек и 200 единиц техники — это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.
"В районе крушения самолёта работают 39 морских, 32 воздушных судов, задействованы беспилотники", — сообщили в ЮРЦ.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
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