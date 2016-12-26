Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154

СОЧИ, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Теракт не входит в основные версии катастрофы Ту-154, ее причинами могли быть техническое состояние самолета или ошибка пилотирования, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

Министр напомнил, что правительственная комиссия, которую он возглавляет, занимается ликвидацией последствий крушения и организацией помощи родственникам погибших. Комиссия не устанавливает причины катастрофы, но для работы ей необходимо понимать, что произошло с самолетом, отметил Соколов.

Он подчеркнул, что причины случившегося выясняет следствие, а также специальная техническая комиссия Минобороны.

Ту-154, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным Минобороны, на борту самолета находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.