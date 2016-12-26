Крокодил, находившийся во время пожара в здании кинотеатра в Астрахани, жив

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Крокодил, которого оставили в здании астраханского кинотеатра "Октябрь" на период реконструкции, остался жив, сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Астраханской области Дмитрий Дубровский.
По информации пресс-службы регионального министерства культуры, перед началом реконструкции большинство животных и птиц, кроме крокодила, было вывезено из здания кинотеатра до начала реконструкции.
"Пожарные говорят, что крокодил в аквариуме своем, жив", — сказал Дубровский.
Что касается ботанического сада кинотеатра "Октябрь", где собрана коллекция тропических растений, то, по словам Дубровского, оценку ущерба еще только предстоит провести.