Крокодил, находившийся во время пожара в здании кинотеатра в Астрахани, жив

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Крокодил, которого оставили в здании астраханского кинотеатра "Октябрь" на период реконструкции, остался жив, сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Астраханской области Дмитрий Дубровский.

В 1.47 в Кировском районе Астрахани по улице Молодая Гвардия, 2 произошло загорание 2-ого и 3-ого этажей неэксплуатируемого кинотеатра "Октябрь". Пожару бал присвоен ранг № 2, затем повышен до №3. Произошло частичное обрушение стеклянных перекрытий зимнего сада кинотеатра. Площадь здания составляет более 6 тысяч квадратных метров, из них огнём повреждено ориентировочно 1200 квадратных метров. В 6.05 открытое горение было ликвидировано.

По информации пресс-службы регионального министерства культуры, перед началом реконструкции большинство животных и птиц, кроме крокодила, было вывезено из здания кинотеатра до начала реконструкции.

"Пожарные говорят, что крокодил в аквариуме своем, жив", — сказал Дубровский.

Что касается ботанического сада кинотеатра "Октябрь", где собрана коллекция тропических растений, то, по словам Дубровского, оценку ущерба еще только предстоит провести.