В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП по вине пьяного водителя

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Три пассажира автомобиля погибли в ДТП в Хабаровском крае по вине водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональное УМВД РФ.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Wingroad находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь в сторону поселка Березовый, он совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в обрыв. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля не пострадал", — говорится в сообщении.
Все участники аварии — жители поселка Березовый. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".