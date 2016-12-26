В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП по вине пьяного водителя

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек — РИА Новости. Три пассажира автомобиля погибли в ДТП в Хабаровском крае по вине водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональное УМВД РФ.

Авария произошла в Солнечном районе Хабаровского края на 221-м километре автодороги Комсомольск-на-Амуре — поселок Березовый – поселок Амгунь — Могды — поселок Чегдомын.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Wingroad находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь в сторону поселка Березовый, он совершил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в обрыв. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля не пострадал", — говорится в сообщении.

Все участники аварии — жители поселка Березовый. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".