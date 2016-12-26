В Иркутске за выходные от "Боярышника" скончался еще один человек

ИРКУТСК, 26 дек — РИА Новости. Число жертв отравления косметическим средством "Боярышник" в Иркутске за минувшие выходные увеличилось еще на одного человека и достигло 76, следует из сообщения пресс-службы минздрава региона.

Ранее сообщалось о 75 жертвах отравления.

"Семьдесят шесть человек скончались от отравлений косметическим средством "Боярышник" начиная с 18 декабря по 26 декабря. На лечении находятся 18 человек. Выписались 20, еще девять отказались от лечения и ушли из медучреждений. 123 — общее число пострадавших. Доставлены за выходные два человека", — сообщили в пресс-службе минздрава.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 19 человек.

Суд Ленинского района Иркутска избрал меру пресечения для 12 задержанных – двое из них оставлены под стражей, девять – под домашним арестом, одна задержанная определена на подписку о невыезде.