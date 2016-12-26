Мосгорсуд рассмотрит просьбу об освобождении мэра Владивостока Пушкарева

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на продление до 28 февраля 2017 года срока ареста мэру Владивостока Игорю Пушкареву и его брату, обвиняемым по делу о коммерческом подкупе, сообщили РИА Новости в суде.

Адвокат настаивает на изменении меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей.

Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ заявила, что оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.