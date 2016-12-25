Кубанский школьник случайно застрелил сестру, возвращаясь с охоты

КРАСНОДАР, 25 дек — РИА Новости, Светлана Берило. В Краснодарском крае 12-летний мальчик застрелил шестилетнюю сестру, сообщила старший помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СКР Оксана Коврижная.​

ЧП произошло в воскресенье утром на 24-м километре перегона Курганинск-Лабинск. По предварительным данным, 33-летний житель поселка Прохладный Лабинского района возвращался с охоты вместе с сыном и дочерью, при этом мальчик нес ружье.

При неосторожном обращении с ним произошел выстрел, пуля попала девочке в грудь. Пострадавшую сразу доставили в центральную больницу города Лабинска, однако спасти ее не удалось.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки.