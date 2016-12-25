Тото Кутуньо шокирован гибелью артистов ансамбля имени Александрова

РИМ, 25 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Известный итальянский певец Тото Кутуньо шокирован известием о гибели при крушении самолета под Сочи артистов ансамбля песни и пляски имени А.В.Александрова.

"Я в шоке от этой трагедии, потому что месяц назад они связались с моим менеджером, чтобы пригласить меня в Сирию для участия в том же концерте 29 декабря. Весьма вероятно, что мы должны лететь сначала в Москву, а оттуда в Сирию, но у нас уже были планы (на эту дату — ред.) и нам пришлось отказаться", — приводит слова исполнителя газета Corriere della Sera.

Тото Кутуньо отметил, что с ансамблем имени Александрова его связывает много воспоминаний, в частности, то, как он пригласил коллектив на фестиваль в Сан-Ремо в 2013 году.

"У нас были и другие совместные проекты, мы исполняли L'Italiano совершенно сумасшедшим образом. В Сан-Ремо уже во время репетиции их исполнение было совершенным", — добавил певец.

"Я выражаю соболезнования их семьям, это были прекрасные люди", — заключил он.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".