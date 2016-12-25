Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Операция в районе крушения Ту-154 под Сочи будет продолжаться в круглосуточном режиме, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"С наступлением темного времени суток операция в районе авиакатастрофы проводится безостановочно и будет продолжаться в круглосуточном режиме. На кораблях и в береговой зоне развернуты осветительные прожекторные установки большой мощности. Подразделениями Южного военного округа проводится визуальный осмотр береговой линии для обнаружения любых предметов, связанных с крушением самолета", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника. Кроме того, в целях оперативного наращивания группировки в часовой готовности к вылету находятся 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны РФ.

Отмечается также, что самолетами военно-транспортной авиации доставлен беспилотник "Орлан-10", который в ближайшее время приступит к проведению воздушного мониторинга надводной обстановки.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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