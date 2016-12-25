Поднято тело одиннадцатого погибшего при крушении Ту-154
20:4525.12.2016
(обновлено: 20:46 25.12.2016)
654051
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Тело одиннадцатого погибшего в катастрофе Ту-154 под Сочи поднято из воды, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Поднято тело 11-го погибшего в авиакатастрофе", — сообщили в департаменте.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>