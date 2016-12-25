Определено предположительное место падения самолета Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Предположительное место падения самолета Ту-154 под Сочи определено, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Предположительное место падения самолета Ту-154 определено. В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ближайшее время в аэропорт Адлер прибудут специалисты Северного флота с необитаемыми телеуправляемыми подводными аппаратами "Тайгер" и "Фалькон".

Как добавили в Минобороны, в район авиакатастрофы также направляются два обитаемых глубоководных аппарата Русского географического общества, оснащенные манипуляторами и мощным осветительным оборудованием, позволяющим производить поисковые работы в ночных условиях. Кроме того, в аэропортах "Адлер", "Чкаловский" и в оперативном штабе в здании Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Москве родственникам оказывается вся необходимая психологическая и медицинская помощь.

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