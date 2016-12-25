Госкомиссия по крушению Ту-154 не занимается установлением причин ЧП

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Правительственная комиссия, созданная в связи с крушением Ту-154 в Черном море, не занимается установлением причин катастрофы, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Комиссия не рассматривает вопросы, связанные с установлением причин этой катастрофы, этим занимается техническая комиссия министерства обороны… а также Следственный комитет", — сказал министр журналистам.
В состав правкомиссии, утверждённой премьером Дмитрием Медведевым, вошли ее председатель Соколов, глава Росавиации Александр Нерадько, замминистра обороны Николай Панков и Павел Попов, замминистра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев, замглавы МЧС Александр Чуприян.
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