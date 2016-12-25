Госкомиссия по крушению Ту-154 не занимается установлением причин ЧП

СОЧИ, 25 дек – РИА Новости. Правительственная комиссия, созданная в связи с крушением Ту-154 в Черном море, не занимается установлением причин катастрофы, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Комиссия не рассматривает вопросы, связанные с установлением причин этой катастрофы, этим занимается техническая комиссия министерства обороны… а также Следственный комитет", — сказал министр журналистам.

В состав правкомиссии, утверждённой премьером Дмитрием Медведевым, вошли ее председатель Соколов, глава Росавиации Александр Нерадько, замминистра обороны Николай Панков и Павел Попов, замминистра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин, руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев, замглавы МЧС Александр Чуприян.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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