Бастрыкин взял под личный контроль расследование крушения Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Сочи, в районе которого потерпел крушение самолет Ту-154, заслушал результаты работы следственно-оперативной группы и наметил план работы на ближайшие сутки, сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

"В ходе совещания Александр Бастрыкин заслушал результаты работы следственно-оперативной группы по проведению первоначальных следственных действий и дал конкретные поручения по ходу расследования уголовного дела. В ходе совещания намечен план работы группы на ближайшие несколько суток", — сказала Петренко.

Она добавила, что ход расследования уголовного дела находится на личном контроле председателя СК.

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По словам Петренко, открывая заседание, Бастрыкин попросил представителей Минобороны передать слова соболезнования родным, близким и коллегам погибших на боевом посту товарищей.

"Невосполнимой утратой для страны стала и гибель Елизаветы Глинки, с которой у Следственного комитета сложились тесные и добрые отношения. Именно благодаря Доктору Лизе были спасены десятки детей Донбасса, в судьбе которых принимает участие и СК России. В память о героическом докторе Следственный комитет продолжит начатую с Елизаветой Глинкой совместную работу по предупреждению травмирования и гибели детей в зонах боевых действий", — заявила Петренко.

Она отметила, что также слова соболезнования председатель СКР высказал родным и коллегам погибших журналистов — один из них, корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, ранее работал следователем.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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