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Происшествия

Президент объявил понедельник днем траура по погибшим в крушении Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (451)
19:2525.12.2016
(обновлено: 07:03 26.12.2016)
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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим в воскресенье в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны, летевшего в Сирию на авиабазу Воздушно-космических сил России Хмеймим.

Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Соколов: поисково-спасательная операция под Сочи может быть длительной

Поисково-спасательные работы на месте крушения воздушного судна в акватории Черного моря в районе Сочи продолжаются. Российские правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причины и обстоятельства падения лайнера, повлекшего гибель 92 человек.

Глава Минтранса Максим Соколов прилетел в Сочи для проведения заседания комиссии в связи с крушением Ту-154 и оказанием помощи родным погибших. В Москве создан оперативный штаб, в котором развернуты бригады военных психологов и медиков лечебных учреждений Минобороны.

© МЧС РФ
Спасатели на кораблях и вертолетах искали обломки Ту-154 в Черном море

Летели с новогодними поздравлениями

Согласно списку, размещенному на сайте Минобороны России, военным бортом в Сирию для проведения предновогодних концертных выступлений на авиабазе Хмеймим летели 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова под руководством своего художественного руководителя генерал-лейтенанта Валерия Халилова и начальника управления культуры Минобороны России Антона Губанкова.

В лайнере находились военнослужащие, включая восьмерых членов экипажа, представители российских средств массовой информации, а также исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

Цветы, возложенные у телевизионного центра Останкино к фотографиям журналистов, погибших при крушении самолета Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Максим Блинов
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Люди несут цветы к "Останкино" в память о журналистах, разбившихся в Ту-154
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Первого канала", на борту рухнувшего самолета были корреспондент телекомпании Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

Пресс-служба телеканала "Звезда" подтвердила, что в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

​Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника вылетели этим спецрейсом: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

​Более 20 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова все-таки прибыли в Сирию.

"Артисты ансамбля должны были лететь двумя военными бортами. Более двадцати человек накануне сегодняшней трагедии вылетели для проведения концертных выступлений и уже прибыли в Хмеймим", — сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Солист академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Вадим Ананьев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Солист ансамбля Александрова Ананьев не смог полететь с коллективом в Сирию
Известный за рубежом как "Мистер Калинка" ведущий солист ансамбля Вадим Ананьев, который не полетел в командировку с коллективом из-за рождения третьего ребенка, рассказал, что мог бы отправиться в Сирию вместе с другими артистами, если бы предстояла серия выступлений.

По его словам, ансамбль должен был дать в Сирии только один часовой концерт. Поскольку супруге солиста была необходима помощь, он отпросился у руководителя ансамбля Халилова и не убыл, как оказалось, в смертельную командировку.

Падение после дозаправки

О пропаже с экранов радаров Ту-154, вылетевшего из Сочи, РИА Новости сообщил рано утром в воскресенье источник в экстренных службах. В Росавиации заявили, что этот самолет не является гражданским.

Затем департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства сообщил, что утром в воскресенье самолет Ту-154 пропал с радиолокационных радаров вскоре после взлета с аэродрома Адлера. Лайнер, прибывший из подмосковного Чкаловска, выполнял в Сочи дозаправку.

Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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В Минобороны сообщили, что к поиску самолета были привлечены все поисково-спасательные службы министерства и других федеральных ведомств.

Что касается условий полета, то в районе Сочи на воскресенье синоптики прогнозировали хорошую погоду с переменной облачностью.

Траур и помощь родным погибших

Свои глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154 выразил президент Владимир Путин, информация которому о ходе поисково-спасательных работ, как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, докладывается постоянно.

© РИА Новости
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 и объявил о трауре

Путин также подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 под Сочи, который был опубликован на сайте Кремля.

"В результате авиационной катастрофы самолета Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю… Объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации", — сказано в указе.

Президент предписал в день траура на всей территории России приспустить государственные флаги, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Телевизионный пульт. Архивное фото
© Flickr/ Robert S. Donovan
Российские телеканалы в понедельник изменят сетку вещания в связи с трауром
Согласно документу, правительству совместно с органами государственной власти регионов необходимо принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

В Министерстве транспорта РИА Новости сообщили, что глава ведомства Максим Соколов уже прилетел в Сочи для проведения заседания комиссии в связи с крушением самолета Ту-154 и оказанием помощи родным погибших. Ранее сообщалось, что Соколов возглавит эту комиссию.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс сообщил, что размер выплат по факту крушения Ту-154 для военнослужащих составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — три миллиона рублей.

Ранее страховая компания "Согаз" заявила, что готова в кратчайшие сроки произвести выплаты; семьи погибших военных получат от "Согаза" более чем по 5,8 миллиона рублей.

Милосердие сильнее оружия: жизненное кредо Доктора Лизы
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка на благотворительном вечере Добрый вечер от доктора Лизы и Ксении Собчак в поддержку пострадавших на Кубани
© РИА Новости. Валерий Левитин
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Врача-реаниматолога, специалиста паллиативной медицины Елизавету Глинку любили и уважали и в правозащитном, и в медицинском сообществе. Она основала фонд "Справедливая помощь", который помогал бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, лишившимся жилья и средств к существованию.
Президент РФ Владимир Путин и директор Международной общественной организации Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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В этом году Доктор Лиза стала лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. На церемонии вручения премии Глинка заявила, что самое главное право – это право на жизнь, но в это непростое время оно безжалостно попирается.
Елизавета Глинка привезла группу тяжелобольных детей из Донецка в Москву
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями – для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей.
Директор организации Справедливая помощь Елизавета Глинка дает интервью журналистам
© РИА Новости
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Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения.

На фото: Елизавета Глинка дает интервью журналистам перед вывозом из городской больницы группы тяжелобольных детей.
Сотрудник благотворительной организации Справедливая помощь доктор Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства
© РИА Новости. Илья Питалев
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За свою благотворительную и правозащитную деятельность Доктор Лиза получила множество наград, но, как вспоминает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, награды для нее мало что значили. "Она жила и действовала, ведомая мощнейшей верой в силу деятельного добра", - сказала Карелова.

На фото: Елизавета Глинка оказывает медицинскую помощь лицам, не имеющим постоянного места жительства. Павелецкий вокзал, Москва.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка в офисе фонда
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Доктор Лиза буквально выбивала из руководителей регионов деньги на помощь хосписам, больницам, приютам, интернатам, вместе с другими членами СПЧ моталась по СИЗО и колониям в разных концах страны, вспоминает глава СПЧ Михаил Федотов.
Доктор Лиза — Елизавета Глинка оказывает помощь на дому
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Глинка входила в состав президентского Совета по правам человека (СПЧ). В сентябре она вместе с главой СПЧ Михаилом Федотовым посетила Сирию, правозащитники тогда призвали объединить усилия, чтобы добиваться запрета санкций, которые касаются лекарств и медоборудования.

На фото: Елизавета Глинка (слева) во время выезда на дом к одной из подопечных.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка с собакой у офиса фонда
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Доктор Лиза везла гуманитарную помощь в Сирию. Это были медикаменты для университетского госпиталя в Латакии: лекарства для онкологических больных, для новорожденных, расходные материалы для медицинской техники, которые туда не поступали из-за санкций и войны.
Исполнительный директор фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и музыкант Борис Гребенщиков на благотворительном аукционе, организованном проектом "Сноб" для фонда "Справедливая помощь", в Москве.
Исполнительный директор МОО Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Исполнительный директор МОО "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и волонтеры организации помогают бездомным на Павелецком вокзале.
Девять тяжелобольных детей с востока Украины прибыли в Москву
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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С 2014 года Доктор Лиза не раз посещала Украину с гуманитарными миссиями.
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка во время посадки людей, раненых в Донбассе, на борт самолета МЧС РФ
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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С того момента, как она начала эвакуировать детей из зоны конфликта в Донбассе, сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить лечение.
Елизавета Глинка во время посадки детей на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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"Спасать жизнь других – это была ее миссия повсюду: в России, в Донбассе, в Сирии", — сказал глава СПЧ Михаил Федотов в своем обращении памяти Доктора Лизы.
Глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает родителям с детьми, нуждающимися в срочной высокотехнологичной медицинской помощи, погрузиться на спецборт МЧС в аэропорту Ростова-на-Дону для отправки в специализированные медицинские учреждения Москвы.
Дети из Донбасса отправлены на лечение в Москву спецбортом МЧС РФ
© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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Глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка помогает женщине с ребенком во время посадки на спецборт МЧС РФ в аэропорту Ростова-на-Дону перед отправкой детей из Донбасса для лечения в медицинских учреждениях Москвы.
Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Цветы у офиса международной общественной организации "Справедливая помощь" в память о Елизавете Глинке.
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Юргенс пояснил, что всем находившимся на борту положено по два миллиона рублей в рамках Воздушного кодекса. Для военных к этой выплате "прибавляется сумма в 5,8 миллиона рублей, ранее озвученная Согазом".

"По гражданским лицам выплаты составят, помимо двух миллионов рублей, причитающихся по Воздушному кодексу, еще по одному миллиону рублей из Фонда социального страхования", — отметил Юргенс, уточнив, что единовременная страховая выплата от ФСС в случае смерти работника делится равными долями (например, 500 тысяч рублей супруге и 500 тысяч рублей несовершеннолетнему ребенку). Размер ежемесячной страховой выплаты, полагающейся несовершеннолетним детям погибших членов экипажа и другим лицам, имеющим на них право, определяется исходя из среднего заработка погибшего.

Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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СОГАЗ готов в кратчайшие сроки произвести выплаты по разбившемуся Ту-154
Что касается дополнительных выплат журналистам, то, как правило, редакции страхуют корреспондентов добровольно.

"На рассмотрении в Госдуме находится законопроект об обязательном страховании журналистов в горячих точках, который принят в первом чтении. Мы рассчитываем, что новый состав Госдумы примет этот документ, ведь журналисты рискуют не меньше, а иногда и больше, чем военнослужащие, выполняя свое служение", — заключил Юргенс.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в связи с крушением Ту-154 поручил организовать работу по выплатам семьям погибших.

"В правительственную комиссию в связи с крушением самолета Ту-154 в Сочи вошли заместитель министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов", — говорится в сообщении ведомства.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ
© РИА Новости. Максим Блинов
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Фонд соцстрахования выплатит по миллиону рублей семьям журналистов и Глинки
Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, Роструд должен организовать работу по расследованию несчастного случая и выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве.

По данным министерства, для организации работы на месте в Сочи вылетел заместитель главного инспектора по труду, начальник управления государственного надзора в сфере труда Роструда Егор Иванов.

Кроме того, для помощи родственникам пассажиров, находившихся на борту Ту-154, в здании Ансамбля песни и пляски имени Александрова в Москве создан оперативный штаб. В нем развернуты бригады военных психологов и медиков. В эти группы вошли высококвалифицированные сотрудники лечебных учреждений Минобороны.

Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени Александрова на концерте, посвященном Дню Союзного государства в Витебске
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший военный художественный коллектив России.
Главный военный дирижер РФ Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года
© РИА Новости. Евгений Биятов
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На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года.
На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Главный дирижер дважды Краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров
© РИА Новости. Фред Гринберг
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Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.

На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Ансамбль красноармейской песни Центрального дома Красной Армии имени М. В. Фрунзе. 12 октября 1928 года
© РИА Новости
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Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года — день, когда состоялось первое выступление коллектива в составе 12 человек в Центральном доме Красной Армии (ЦДКА).
Выступление Академического дважды Краснознаменного им.А.В.Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии
© РИА Новости. Б. Кузьмин
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Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
Выступление Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова
© РИА Новости. Михаил Озерский
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В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.

На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской Армии под руководством Бориса Александровича Александрова
© РИА Новости. Давид Шоломович
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За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова на торжественном вечере, посвященном 130-й годовщине со дня рождения Иосифа Сталина.
Александровцы - Б. Александров, В. Петров и Е. Титянко
© РИА Новости. Александр Невежин
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У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают на площади Тверской заставы в Москве
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова во время общественно-патриотической акции Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации РФ
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.

На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Хор Краснознаменного ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова
© РИА Новости. Михаил Озерский
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Неоднократно коллектив выезжал с концертами в "горячие" точки, районы боевых действий — Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику.
Выступление ансамбля им. Александрова на Зимнем фестивале искусств в Сочи
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.

На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
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Поисково-спасательная операция

Путину "с самого начала доложено" об исчезновении самолета с радаров, глава государства получает всю информацию от экстренных служб, "вся информация докладывается постоянно по мере того, как появляются новые детали", заявил РИА Новости Песков.

© Ruptly
Первые кадры с места крушения летевшего в Латакию самолета Ту-154

Как сообщили в российском военном ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по видеосвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий.

"В Адлер вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны генералом армии Павлом Поповым", — сообщили в военном ведомстве.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно
В район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения — корабли, водолазы и авиационная техника. По данным Минобороны, в операции задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.

"Дополнительно готовятся к переброске 1300 военнослужащих Южного военного округа. На аэродромах Адлер в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации", — сообщили в Минобороны России.

В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота с оборудованием, позволяющим выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 метров.

В результате проведенных поисково-спасательных работ в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров были найдены фрагменты корпуса пропавшего Ту-154.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Никольский
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Бастрыкин взял под личный контроль расследование крушения Ту-154
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости об обнаружении спасателями на месте крушения Ту-154 в Черном море семи погибших людей.

Как сообщили РИА Новости в Минтрансе России, опознание тел будет проводиться в Москве. Минобороны окажет медико-психологическую помощь родственникам погибших. Кроме того, судмедэксперты военного ведомства проведут генетическую экспертизу тел жертв авиакатастрофы.

Следствие ищет причины

Как заявила исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко, "военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)".

"Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку", — добавила Петренко.

© RT
Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

Она отметила, что для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СК России по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления СК России по Южному военному округу.

"Совместно с комиссией Министерства обороны на место крушения самолета Ту-154 вылетела группа наиболее опытных работников главной военной прокуратуры (ГВП) и военной прокуратуры Южного военного округа (ЮВО) во главе с военным прокурором ЮВО Сергеем Коломийцем для проверки обстоятельств подготовки и выполнения этого полета", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Пока неподтвержденные версии

Как сообщило Минобороны, разбившимся Ту-154 управлял опытный пилот, летчик первого класса Роман Волков. Его общий налет превышал три тысячи часов. Самолет был выпущен в 1983 году, общий налет машины составил 6689 часов, добавили в ведомстве.

Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Определено предположительное место падения самолета Ту-154
"Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство России, здесь не может быть такой версии", — заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По его мнению, есть две версии случившегося — либо техническая неисправность самолета, либо ошибка пилотирования.

"Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию", — сказал сенатор.

По мнению первого зампреда комитета по транспорту и строительству Госдумы Виталия Ефимова, Ту-154 является одним из самых надежных самолетов российской авиации, причиной его крушения в Сочи не мог быть 33-летний срок эксплуатации.

"По Ту-154 все всегда стабильно. Это очень надежный самолет, здесь надо искать что-то другое. Конечно, могла быть техника неисправна, но это никак не связано с годами", — отметил депутат.

Падению Ту-154 в Черное море сразу после взлета из аэропорта Адлер могла предшествовать экстремальная ситуация, сложившаяся на борту, которая не позволила экипажу передать сигнал бедствия на землю, считает бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев.

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Перед крушением в Ту-154 случилось что-то экстремальное, считает эксперт
"После взлета и короткого полета — две минуты — самолет пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было", — считает Андреев, проработавший в авиации 47 лет.

Он отметил, что "Ту-154 — очень надежная машина, и чудес не бывает, просто так они не падают".

"В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трех двигателей, или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу", — добавил эксперт.

"Те версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются — разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полета — совершенно точно не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю. Значит, произошло что-то экстремальное, из практики — такие ситуации возможны при захвате судна", — добавил Андреев.

Эксперт уточнил, что данные самописного переговорного устройства "с точностью до 99,99% смогут объяснить, что происходило в кабине в момент катастрофы".

Все новости о крушении самолета Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Крушение самолета Ту-154 в Сочи
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