Дальнейшая операция на месте крушения Ту-154 будет проходить под эгидой МЧС

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости. Дальнейшая спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 под Сочи будет проводиться под эгидой МЧС, заявил глава госкомиссии по этой катастрофе, министр транспорта Максим Соколов.

"Дальнейшие действия по развертыванию и проведению поисково-спасательной операции будут проходить под эгидой министерства чрезвычайных ситуаций, к этим работам будут привлечены силы и средства Минобороны, пограничных служб при необходимости, Росавиации, Росморречфлота", — сообщил он в ходе брифинга в воскресенье.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

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