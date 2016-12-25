Дальнейшая операция на месте крушения Ту-154 будет проходить под эгидой МЧС

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости. Дальнейшая спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 под Сочи будет проводиться под эгидой МЧС, заявил глава госкомиссии по этой катастрофе, министр транспорта Максим Соколов.
"Дальнейшие действия по развертыванию и проведению поисково-спасательной операции будут проходить под эгидой министерства чрезвычайных ситуаций, к этим работам будут привлечены силы и средства Минобороны, пограничных служб при необходимости, Росавиации, Росморречфлота", — сообщил он в ходе брифинга в воскресенье.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
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