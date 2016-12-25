Информации о выживших в катастрофе Ту-154 пока нет

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости. Информации о выживших в крушении Ту-154 под Сочи пока нет, заявил глава госкомиссии по этой катастрофе Максим Соколов на ее заседании в воскресенье.

"На борту были 92 пассажира… На данный момент информации о выживших в этой катастрофе пока нет", — сказал он.

Как отметил Соколов, председатель правительства принял решение об организации комиссии с участием представителей министерств обороны, транспорта, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел и ряда других ведомств.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © RT Глава Минтранса назвал основные цели комиссию по расследованию крушения Ту-154

Члены комиссии перед заседанием почтили минутой молчания память погибших в авиакатастрофе.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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