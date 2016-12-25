ПФР установит пенсии семьям погибших в крушении ТУ-154 в короткие сроки

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пенсионный фонд России "в самые короткие сроки" проведёт работу по установлению членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца после крушения в Сочи ТУ-154, об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь ПФР Маргарита Нагога.

"Установим в самые короткие сроки", — сказала Нагога.

Ранее Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в связи с крушением самолета Ту-154 под Сочи поручил организовать работу по выплатам семьям погибших, сообщается на сайте министерства. Пенсионному фонду России поручено провести оперативное установление членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, Роструд должен организовать работу по расследованию несчастного случая и выявить, предусмотрены ли коллективными договорами или отраслевыми соглашениями выплаты в связи с несчастным случаем на производстве помимо выплат по обязательному социальному страхованию.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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