Артист Лаптев: разбившийся в Ту-154 Губанков отличался профессионализмом

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Директор департамента культуры министерства обороны Антон Губанов, погибший при крушении Ту-154 в Сочи в воскресенье, отличался доброжелательностью и профессионализмом, все акции, которые он успел сделать для Минобороны, были необычными по своей свежести, рассказал РИА Новости народный артист России, солист и режиссер петербургского Мариинского театра Юрий Лаптев.

"Это не укладывается в голове, под Новый год не может быть, но, к сожалению, это факт. В первую очередь соболезнования родным и близким погибших, им тяжелее всего. Антона Михайловича Губанкова я знал очень хорошо, когда он еще возглавлял комитет по культуре в Санкт–Петербурге, мы все встречались, у нас были совместные поездки. Он всегда отличался петербургской элегантностью, доброжелательностью и профессионализмом, всегда был очень открыт к общению, находил какие-то интересные темы и формы. У меня стоит перед глазами его улыбка, и мне не верится, что я никогда его не увижу. Господь всегда призывает лучших", — сказал Лаптев.

Один из погибших #Ту154: Губанков Антон Николаевич — директор департамента культуры Министерства обороны РФ.

Светлая Память… pic.twitter.com/r5EQYTPFId — Замполит (@ComradZampolit) 25 декабря 2016 г.

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Он отметил, что в вооруженных силах Губанков делал "совершенно необычные в своей свежести и открытости для военного ведомства акции".

По его словам, на борту самолета в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова находился ученик Лаптева.

"Я даже не хочу в это верить — это вдруг ошибка. Максим Иванов – это мой выпускник по ГИТИСу, он был, спотыкаешься об это слово "был", очень интересным и пытливым человеком. Мы обязаны сохранить память о людях, которые выполняли свой долг. Надо помнить, что у одних есть автомат, а у других — музыкальный инструмент", — сказал солист Мариинки.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший в Сирию, потерпел крушение в Черном море у Сочи в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, в том числе начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.

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