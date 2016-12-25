Москалькова хотела лететь в Сирию с Лизой Глинкой, но отложила полет

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что должна была лететь на самолете Ту-154, который разбился над Черным морем, однако отложила поездку по причине другой важной командировки.

"Нет слов, чтобы выразить ту огромную боль, которая разрывает сердце от гибели наших товарищей и особенно — Елизаветы Петровны Глинки, с которой я многие-многие годы работала вместе", — сказала Москалькова журналистам.

"Когда собиралась гуманитарная помощь для госпиталя в Сирии, мы должны были лететь вместе с ней для того, чтобы доставить этот груз. Но моя командировка в Крым, тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее. Теперь он не состоится… Но мы навсегда сохраним память о тех мужественных людях, которые летели к нашим военнослужащим поддержать их в очень важной миссии – спасти мир. Спасти людей от зла терроризма и насилия. Вечная память и пусть земля будет пухом Елизавете Петровне и всем, кто был на борту этого лайнера", — сказала омбудсмен.

"Я очень хорошо помню ситуацию, когда горело Подмосковье, и как она собирала всё возможное для того, чтобы тем, кто пострадал от пожаров, привести тёплое бельё, необходимые медикаменты и помочь в самых трудных жизненных ситуациях. И когда наша общественная комиссия рассматривала, кто достоин первой Государственной премии за правозащитную работу, то подавляющее большинство сказало: "Доктор Лиза" — Елизавета Петровна Глинка", — отметила Москалькова.

Она напомнила ее последнее выступление в Кремле, когда Глинка сказала, что правозащитники, летящие на войну, никогда не знают, вернутся ли живыми обратно. "Это – её девиз. Её принцип жизни", — сказала омбудсмен.

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропал самолет Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>