В Сочи прибыли водолазы "Центроспаса" для поисков в районе крушения Ту-154

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России со спасателями и водолазами отряда "Центроспас" и центра "Лидер" прибыл в Сочи для участия в поисковой операции в районе крушения Ту-154.

На борту более 40 спасателей и водолазов, а также специальное спасательное оборудование и водолазное снаряжение для глубоководных работ. Этим же бортом в Сочи доставлены передвижные барокамеры и подводный управляемый аппарат "Фалькон".

Спасатели отряда "Центроспас" и центра "Лидер" имеют большой опыт глубоководных работ — они принимали участие в международной поисковой операции в районе крушения малайзийского аэробуса в Индонезии 28 декабря 2014 года.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.