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Происшествия

Путин подписал указ об объявлении траура в связи с крушением Ту-154

Тема:
Крушение самолета Ту-154 Минобороны (186)
16:2125.12.2016
(обновлено: 16:25 25.12.2016)
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Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154 под Сочи, документ опубликован на сайте Кремля.

© РИА Новости
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ту-154 и объявил о трауре

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154
"В результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю… Объявить 26 декабря 2016 года днём траура в Российской Федерации", — говорится в указе.

Президент постановил в день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ, а также предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Согласно документу, правительству совместно с органами государственной власти регионов необходимо принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Все новости о ЧП с самолетом Ту-154 Минобороны России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На борту кроме военнослужащих были журналисты федеральных СМИ и артисты ансамбля имени Александрова.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Первый канал, НТВ и "Звезда" подтвердили гибель своих журналистов в авиакатастрофе.
Вертолёт Ми-8, выполняющий поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В списке пассажиров значится и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Она везла в Латакию медикаменты для госпиталя. В фонде надеются, что Глинка могла вылететь в Сирию другим рейсом.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Самолет упал в Черном море. Обломки фрагментов корпуса нашли в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Спасатели намерены круглосуточно вести поиски людей.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Опознание погибших потребует генетической экспертизы, считает директор Центра имени Сербского Зураб Кекелидзе.
Люди наблюдают за поисково-спасательными работами у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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В качестве основных версий падения Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании.
Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Семьи погибших при крушении получат компенсации. Размер выплат для военных составит до 7,8 миллиона рублей, для гражданских лиц — 3 миллиона рублей.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Президент Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву сформировать комиссию по расследованию автокатастрофы.
Место крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В России 26 декабря объявлено общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
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