Косачев назвал крушение самолета в Сочи общенациональной трагедией

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Крушение самолета в Сочи — общенациональная трагедия, очень важно, что мощные слова поддержки идут сейчас и со всего мира, написал в Facebook в воскресенье глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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