Из воды подняли тела десяти погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Десять тел подняты на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 под Сочи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек. Кроме того, на аэродроме "Адлер" дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи, выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города.
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