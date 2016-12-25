Из воды подняли тела десяти погибших в катастрофе Ту-154

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Десять тел подняты на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 под Сочи, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

"По уточненным данным, в настоящее время на борт спасательного судна подняты 10 тел погибших. Продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154. Сформирован район поиска площадью 10,5 квадратных километров", — говорится в сообщении.

Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек. Кроме того, на аэродроме "Адлер" дежурят группы оказания медицинской и психологической помощи, выделен автотранспорт для перевозки родственников к местам временного размещения на фондах санаторно-курортных учреждений города.

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