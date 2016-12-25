В поисках на месте крушения Ту-154 задействованы 27 кораблей и 37 водолазов
15:0525.12.2016
(обновлено: 15:14 25.12.2016)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. По данным Минобороны РФ, район разбит на секторы и распределен между задействованными силами. Поиск организован в круглосуточном режиме, для подсвечивания береговой линии в темное время направлены прожекторные установки и спецтехника.
"В поисках задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты. В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием", — отмечается в сообщении.
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Поисково-спасательные работы на месте крушения Ту-154 в Сочи
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